На Coca-Cola та Sprite витратили чималу суму: один з портів України провів дивний тендер

Загалом у тендері майже 8100 пляшок безалкогольних напоїв

Державне підприємство "Морський торгівельний порт "Південний" закупив безалкогольних напоїв на суму майже 200 тисяч гривень. Відповідний тендер виграла компанія "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед". До 31 грудня 2024 року вона повинна була поставити порту 8100 пляшок безалкогольних напоїв.

Згідно з документацією закупівлі, порт замовив різні види напоїв загальною вартістю 199 962 гривні з ПДВ. До кінця 2024 року постачальник мав доправити продукцію на вулицю Берегову, 13 у місті Южне Одеської області. Відповідне оголошення розміщене на майданчику Zakupivli.

Найбільший обсяг замовлення припадає на Coca-Cola — 1200 пляшок об'ємом 0,5 літра, стільки ж по 0,75 літра та 1,75 літра. Також замовили по 600 пляшок Sprite та Fanta різного об'єму — від 0,33 до 0,75 літра.

До переліку закупівлі увійшли також холодні чаї Fuzetea. Порт замовив 300 пляшок об'ємом 0,5 літра та 300 пляшок літрового формату як чорного, так і зеленого чаю в асортименті. Наразі не відомо, для чого працівникам порту така кількість напоїв.

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