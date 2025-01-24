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Чиновники купили костюми зайчика та котика за ціною понад 30 турнікетів на Волині

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
На Волині купили костюми звірят за ціною турнікетів Новина оновлена 24 січня 2025, 16:10
На Волині купили костюми звірят за ціною турнікетів. Фото Колаж "Телеграфу"

Тендер було проведено ще наприкінці грудня 2024 року

Територіальний центр надання соціальних послуг Шацької селищної ради закупив ростові костюми у вигляді кота та зайчика за ціною 21100 гривень (з податком на додану вартість — Ред).

Відповідний тендер опубліковано на сайті закупівель zakupivli.pro. Цей тендер проводився ще наприкінці грудня 2024 року, тобто до Нового року.

Тоді купили один ростовий костюм у вигляді кота і один ростовий костюм у вигляді зайчика Томи.

Джерело: zakupivli.pro

Для порівняння: в інтернет-магазині tqdnipro.com майже за таку ж ціну можна купити 36 кровоспинних джгутів типу "турнікет" "Дніпро". Там вони коштують 21 240 гривень.

Джерело: tqdnipro.com

Водночас вартість турнікетів залежить не лише від інтернет-магазину чи продавця. Вона залежить ще й від виробника товару.

Наприклад, на сайті інтернет-магазину paramedic.ua зазначено, що комплект із трьох турнікетів CAT коштує 18 297 гривень.

Джерело: paramedic.ua

А ось на сайті інтернет-магазину sich.ua 10 штук турнікетів SICH коштують 20 000 гривень.

Джерело: sich.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" планує витратити понад 612 тисяч гривень на розміщення реклами у вагонах міської та приміської електричок Києва.

Також ми повідомляли, що Національна філармонія України планує замовити послуги з розміщення та просування реклами у соцмережах на 930 600 гривень.

Теги:
#Закупівлі #Тендер #Волинська область #Костюми #Турнікети #Шацьк #ростовий костюм