Чиновники купили костюми зайчика та котика за ціною понад 30 турнікетів на Волині

Тендер було проведено ще наприкінці грудня 2024 року

Територіальний центр надання соціальних послуг Шацької селищної ради закупив ростові костюми у вигляді кота та зайчика за ціною 21100 гривень (з податком на додану вартість — Ред).

Відповідний тендер опубліковано на сайті закупівель zakupivli.pro. Цей тендер проводився ще наприкінці грудня 2024 року, тобто до Нового року.

Тоді купили один ростовий костюм у вигляді кота і один ростовий костюм у вигляді зайчика Томи.

Для порівняння: в інтернет-магазині tqdnipro.com майже за таку ж ціну можна купити 36 кровоспинних джгутів типу "турнікет" "Дніпро". Там вони коштують 21 240 гривень.

Водночас вартість турнікетів залежить не лише від інтернет-магазину чи продавця. Вона залежить ще й від виробника товару.

Наприклад, на сайті інтернет-магазину paramedic.ua зазначено, що комплект із трьох турнікетів CAT коштує 18 297 гривень.

А ось на сайті інтернет-магазину sich.ua 10 штук турнікетів SICH коштують 20 000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" планує витратити понад 612 тисяч гривень на розміщення реклами у вагонах міської та приміської електричок Києва.

Також ми повідомляли, що Національна філармонія України планує замовити послуги з розміщення та просування реклами у соцмережах на 930 600 гривень.