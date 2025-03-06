Вони стоятимуть понад рік. Які "живучі" квіти можна купити до 8 березня

Ці бутони точно не зів'януть після 2 тижнів

Окрім квітів, наприклад орхідей, мімози, тюльпанів чи крокусів, у чоловіків до 8 березня є ще один варіант подарунка, який стоятиме дуже довго і не зів'яне — букети з мила ручної роботи.

Букети з мила можуть "прожити" до 5 років, але якщо не ставити їх на прямі сонячні промені, аби бутон не втратив свій колір. Наразі ціни на них в деяких магазинах стартують від 450 гривень, повідомляє "Телеграф".

Наприклад, ось такі букети з мила до 500 гривень можна придбати в "Vik-flor".

Цей же магазин пропонує трошки дорожчі композиції — до 700 гривень.

Якщо є можливість витратитись ще більше або не сподобались вищезазначені товари, то можна придбати букети з мила до 1000 гривень. Тут вони, в основному, йдуть без коробки, лише в пакувальному папері.

В магазині також є букети від 1000 до 1500 гривень. Є як в коробці, так і у звичайній паперовій упаковці.

Крім того, є букети з мила, в яких складена 101 троянда. Їх ціна — 3500 гривень, однак наразі на деякі товари діє акція — 2950 гривень.

Отже, ціна на такий букет коливається залежно від кількості квітів в ньому.

Якщо порівнювати ціни на квіти у квіткових та магазинах, що продають букети з мила, то, наприклад, 15 живих тюльпанів у "Тory" можна купити за 1280 чи 1790 гривень. Водночас 101 троянда продається за ціною від 8100 до 9999 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме святковий сніданок на 8 березня.