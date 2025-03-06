"Це приціл?": Рубіо з хрестом на лобі говорив про Україну, мережа ошелешена

Хрест був намальований попелом

Держсекретар США Марко Рубіо на інтерв'ю Fox News з'явився з намальованим хрестом на лобі. Цей жест ознаменовував початок Великого посту, хоча користувачі в мережі цього не зрозуміли.

Про це свідчить відео Fox News, на якому Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між Росією і США, яку час закінчити.

Протягом усього інтерв'ю держсекретар був з намальованим на чолі попільним хрестом. Як відомо, він ознаменує початок Великого посту і виявляється у "посипанні голови попелом" на знак покаяння. Цей обряд нагадування, що людина стане прахом.

Марко Рубіо з хрестом на лобі

З'явившись із хрестом на лобі, Рубіо дав зрозуміти публіці, що відвідав месу в Попільну середу, аналогом якого в православ'ї є чистий понеділок.

Зауважимо, що попільна середа — день молитви та перший день посту в багатьох західних християнських церквах. У цей день відбувається обряд нанесення священнослужителем на чола вірних римо-католицької церкви попелу зі спалених торішніх хрестів з пальмового гілля, використаного в церковних обрядах Пальмової (квітної) неділі. У попільну середу священник за обрядом виводить великим пальцем знак хреста із попелу спершу на своєму чолі та, а потім — на чолах вірних.

Водночас українці не побачили в цьому жесті великого таїнства. Більшість користувачів не зрозуміли сенсу цього хреста. Вони були здивовані, особливо враховуючи останнє загострення відносин України та США. До того ж під час інтерв'ю Рубіо закликав Київ не бути впертим і разом з усіма докласти максиму зусиль у створенні миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром має відбутися нова зустріч представників України та США. Розмова торкнеться пошуків шляхів досягнення справедливого миру та подальшого двостороннього співробітництва.