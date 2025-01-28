Два мільйони на туалетний папір та носовички: "Київводоканал" оголосив чималий тендер

Вірогідно, співробітники "Київводоканалу" чимось відрізняються від інших людей, які купують собі носовички за власні кошти

Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" вирішило витратити чималі кошти на туалетний папір та серветки.

На третій рік повномасштабної війни компанія оголосила тендер на засоби гігієни на суму понад два мільйони. Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro.

Точна сума тендеру становить 2 016 650,98 грн, з них 1 010 880,16 грн піде на закупку для головного офісу, 761 052,80 грн – для розрахункового департаменту і так по низхідній.

Зазначається, що переможець тендеру має постачати "Київводоканалу" туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки до кінця року.

Заявки приймаються з 20 до 29 січня.

Нагадаємо, Тернопільське комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів виключно червоного кольору. Причина вибору кольору залишилася невідомою.

Раніше у Дніпрі оголосили тендер на послуги з утримання та техобслуговування об’єктів вуличного освітлення. Очікувана вартість робіт становить 351,7 млн грн. До обов’язків майбутнього підрядника входитиме комплексне обслуговування системи вуличного освітлення міста. Зокрема, заміна ламп, світильників та патронів при їх виході з ладу.

Також ми повідомляли, що Державне підприємство "Дія" планує витратити 125,4 млн грн на створення та надання у користування приватної віртуальної хмари для обробки даних.