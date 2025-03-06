Був переговорником від Путіна і виступав проти війни зі США: що відомо про нового посла Росії у Штатах

Новий посол також робив низку заяв про війну Росії з Україною

Російський президент Володимир Путін підписав указ про призначення нового посла РФ у Сполучених Штатах Америки. Ним став директор департаменту Північної Атлантики МЗС РФ Олександр Дарчієв.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії. Своєю чергою, США вже видали відповідне узгодження.

Американська сторона передала російській ноту з агреманом на призначення Дарчієва новим послом до Вашингтона 27 лютого на консультаціях у Стамбулі.

Попереднього посла РФ у США Анатолія Антонова було звільнено від обов’язків указом президента 10 жовтня 2024 року.

Що відомо про Олександра Дарчієва

Дарчієву 64 роки. Він закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова в 1983 році здобув ступінь кандидата історичних наук. Володіє англійською та французькою мовами.

Працював у посольстві Росії у США близько 10 років.

Обіймав посаду радника посольства з 1997 до 2002 року, а з 2005 по 2010 працював радником-посланником.

У період з 2014 по 2021 рік працював послом Росії в Канаді. Після цього вступив на посаду директора департаменту Північної Атлантики.

Дарчієв має нагороди від президента Росії Володимира Путіна. У 2019 році його нагородили орденом Дружби, а у 2022 році – орденом Пошани.

Що говорив про війну в Україні та про США

Новий посол робив низку заяв про війну Росії з Україною. Зокрема, Дарчієв вважав, що умовою для початку переговорів є припинення постачання Києву зброї та фінансування з боку західних країн. Водночас він підтримував визнання тимчасово окупованих українських територій частиною Росії.

У 2014 році, відповідаючи на запитання журналіста, чи є ймовірність, що Росія залишить Крим, він сказав:

"Відповідаючи прямо, Крим – це Росія раз і назавжди. Ми говоримо про волю народу. У Криму було проведено "референдум". <…> Наскільки мені відомо, у Косові референдуму не проводилося. Народ Криму висловив свою волю відповідно до Статуту ООН, який закріплює право на самовизначення".

У 2022 році Дарчієв заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається "утримати американську гегемонію, що слабшає", використовуючи Україну "як таран проти Росії і гарматне м'ясо для продовження бойових дій".

Також новий посол РФ у США відповідав на питання про можливість розриву відносин зі Штатами та Канадою:

"Умисне погіршення міждержавних відносин — не наша тактика і не наш стиль. Разом з тим, при вибудовуванні діалогу з Вашингтоном і Оттавою за будь-яких обставин виходимо з принципу взаємності. Тобто, діємо, як правило, за принципом "око за око", але не обов'язково симетрично".

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