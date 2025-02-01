Аэропорт "Борисполь" готовится к открытию? Там провели интересный тендер на 750 тысяч

Речь идет о компьютерном оборудовании

Международный аэропорт "Борисполь" не работает почти три года – с 24 февраля 2022-го, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако государственное предприятие произвело закупку деталей для компьютеров.

Сумма тендера составила 757 750 грн., свидетельствуют данные портала Zakupivli.pro. Аукцион прошел 7 января.

Закрытый аэропорт приобрел за бюджетные средства 61 серверный жесткий диск, 32 накопителя, 8 низкопрофильных видеокарт и 50 плат оперативной памяти.

Поставка должна состояться на условиях послеплаты до 31 июля.

Ранее на Черниговщине в Менский зоопарк закупили одну птицу и животное за немалые средства. Речь идет о розовом фламинго за 240 тысяч грн и одном капибаре за 100 тысяч грн.

Также один из портов Украины провел странный тендер, ведь на закупку Coca-Cola и Sprite потратили немалую сумму.

Кроме того, "Телеграф" рассказывал, что "Киевводоканал" объявил немалый тендер. На туалетную бумагу и носовые платки потратят 2 млн грн.