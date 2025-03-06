У Трампа вже працюють над переговорами України та Росії: "маємо посадити їх за стіл"
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Штати зараз зосереджені на переговорах Києва та Москви
Переговори України та Росії мають відбутися, над цими працюють Сполучені Штати Америки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Це вимагатиме поступок з обох боків, але ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів. Українці мають бути там, очевидно. Це їхня країна. Росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Це було метою, це залишається метою і це те, на чому ми зараз зосереджені", — сказав Рубіо в інтерв’ю Fox News, текст якого публікує сайт Державного департаменту США.
Нагадаємо, в ході цього інтерв'ю Рубіо також назвав війну Росії проти України проксі-війною між ядерними державами — США, які допомагають Україні, та Росією. За його словами, вона має припинитися, але "ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити".
Як повідомляв "Телеграф", 5 березня, голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів між Україною та США. Обговорювалася також переговорна команда.