У Трампа вже працюють над переговорами України та Росії: "маємо посадити їх за стіл"

Штати зараз зосереджені на переговорах Києва та Москви

Переговори України та Росії мають відбутися, над цими працюють Сполучені Штати Америки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Це вимагатиме поступок з обох боків, але ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів. Українці мають бути там, очевидно. Це їхня країна. Росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Це було метою, це залишається метою і це те, на чому ми зараз зосереджені", — сказав Рубіо в інтерв’ю Fox News, текст якого публікує сайт Державного департаменту США.

Нагадаємо, в ході цього інтерв'ю Рубіо також назвав війну Росії проти України проксі-війною між ядерними державами — США, які допомагають Україні, та Росією. За його словами, вона має припинитися, але "ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити".

Як повідомляв "Телеграф", 5 березня, голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів між Україною та США. Обговорювалася також переговорна команда.