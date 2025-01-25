У обмежено придатних буде більше часу на проходження ВЛК: у Зеленського назвали строки

Черги у ТЦК є об'єктивною причиною, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК

Після 4 лютого обмежено придатним дадуть ще 3 місяці для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Вже з 28 січня почнуть діяти електронні направлення.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук в етері телемарафону. За її словами, вимога держави пройти усім "обмежено придатним" ВЛК до 4 лютого 2025 року має кілька перешкод.

Зокрема, наразі зафіксована:

величезна кількість людей для проходження медкомісії (понад 1 млн осіб);

необхідність виписування місцевими ТЦК направлення для початку проходження ВЛК, без якого неможливо пройти медогляд у лікарів, а для цього теж слід відстояти чергу.

Аби розв'язати це питання, офіс президента спільно з урядом підготував два рішення, які далі мають бути ухвалені урядом та парламентом.

"Ще 3 місяці буде у "обмежено придатних" для перепроходження ВЛК", — наголосила Верещук.

Вона додала, що з 28 січня "обмежено придатні" матимуть змогу отримувати електронні направлення на ВЛК. Також великі черги є об'єктивною причиною, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК.

За словами посадовиці, електронні направлення плюс щонайменше тримісячний термін дадуть змогу розв'язати проблему із ВЛК для "обмежено придатних".

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати направлення на ВЛК, не виходячи з дому.