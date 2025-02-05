Будут ли штрафовать "ограниченно пригодных", которые не прошли ВВК

На улице привлечь к административной ответственности не могут, — Звягинцева

"Ограниченно пригодные" мужчины должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Однако Украине до сих пор не ясно, действительно ли они обязаны проходить ВВК или это только рекомендация.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

"Раньше четкости в этом регулировании не было, поскольку употреблено слово "подлежат", а не "обязаны". В то же время какого-то другого механизма прохождения ВВК, чем получить повестку и пройти ВВК, не было. Только недавно Кабмин принял Постановление № 91 от 28 января, которым внес изменения в проведение медосмотра, предусмотрев, что направление на ВВК можно взять самостоятельно по желанию, в частности через "Резерв+"", — пояснила она.

Юрист также подчеркнула, что во избежание недоразумений и возможных последствий лучше пройти осмотр. В то же время, по ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №12457, который предлагает четко определить обязанность "ограниченно пригодных" лиц повторно пройти ВВК и перенести сроки выполнения этой обязанности.

Звягинцева прокомментировала и возможные санкции в том случае, если человек не успеет пройти ВВК в определенные сроки. Она отметила, что ответственность зависит от того, будет ли зафиксировано нарушение правил воинского учета .

"На улице привлечь к административной ответственности вас не могут. Будет штраф или нет, все зависит от формулировки. Если примут законопроект 12457, согласно законодательству, законы, которые изменяют и смягчают ответственность, имеют обратную силу во времени. То есть, например, у ограниченно пригодного лица до 25 лет такой обязанности пройти ВВК не будет. Согласно правилам воинского учета, такое лицо не нарушило и никакие санкции к нему применены не будут. Если этот законопроект не примут или лицо будет старше 25 лет, то обязанность пройти ВВК до определенных сроков остается. Если она его не выполнит, тогда можно говорить об ответственности и применении санкций", — добавила юрист.

Напоминаем, что в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождение ВВК для "ограниченно пригодных" с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Также решили, что повторное прохождение ВВК станет необязательным для лиц до 25 лет и официально признанным лицом с инвалидностью.

До принятия закона штрафы не будут применяться, уверяют в ОП. Территориальные центры комплектования не будут налагать санкции на тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, а также не будут объявлять таких лиц в розыск . Соответствующая директива будет направлена во все подразделения.

Ранее "Телеграф" писал, что делать "ограниченно пригодным", которые не успели пройти ВВК до 5 февраля. Направление на медосмотр можно получить онлайн.