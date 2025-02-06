Вас 100% не чіпатимуть. Деякі підприємства можуть забронювати усіх своїх робітників

Є дві категорії чоловіків, що 100% отримають бронь

Наразі в Україні критичні підприємства мають право на бронювання своїх співробітників. Уряд також дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зміни в бронюванні були запроваджені постановою "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Про це йдеться у повідомленні Міністерстві охорони здоров'я України.

Отже, 100% бронюванню підлягають військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності

закладів громадського здоров’я

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові

Відповідно, якщо фахівець працює не в цих закладах, то його бронювання можливе за загальними правилами.

Крім них, заброньовані тепер будуть всі військовозобов’язані, які обіймають посади прокурорів САП.

У повідомленні нагадують, що раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків. А збільшити цей відсоток міг міністр оборони.

Раніше "Телеграф" писав про, чи можна забронювати працівника, який у розшуку.