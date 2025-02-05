Працівник у розшуку ТЦК? Чи можна його забронювати

Юристи пояснили, як знятися з розшуку

На сьогодні підприємства можуть бронювати від мобілізації своїх співробітників виключно через портал "Дія", відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №76. Проте деякі компанії стикаються з проблемами під час цього процесу — зокрема, відмовами в бронюванні окремих співробітників.

Причиною таких відмов є порушення правил військового обліку. Про це розповідають юристи юридичної компанії "INSEININ".

Згідно з чинним порядком, співробітники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньованими . Пункт 29 цього порядку чітко вказує, що для переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він має:

перебувати на військовому обліку,

бути офіційно працевлаштованим,

уточнити свої військово-облікові дані,

не перебувати у розшуку.

Наявність відмітки про порушення правил військового обліку в електронному військово-обліковому документі свідчить про те, що такий працівник знаходиться у розшуку територіального центру комплектування (ТЦК). Це зазвичай пов’язано з адміністративними правопорушеннями, передбаченими статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пояснюють юристи.

Як зняти розшук для бронювання

Правознавці наголошують, що зняття розшуку є можливим лише після притягнення порушника до адміністративної відповідальності . Причинами розшуку можуть бути:

неявка за повісткою;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

ухилення від призову на військову службу.

Після фіксації порушення працівники ТЦК звертаються до поліції для розшуку військовозобов’язаного та доставлення його для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Процедура зняття розшуку передбачає:

Складання протоколу про адміністративне правопорушення. Винесення постанови про штраф. Сплату грошового штрафу військовозобов’язаним.

Лише після цього ТЦК знімає відмітку про розшук у військових облікових документах.

Раніше "Телеграф" писав, коли можуть мобілізувати заброньованого чоловіка. Юрист пояснив, як зараз відбувається процес бронювання.