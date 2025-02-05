Рус

Працівник у розшуку ТЦК? Чи можна його забронювати

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бронь від мобілізації
Бронь від мобілізації. Фото Колаж "Телеграфу"

Юристи пояснили, як знятися з розшуку

На сьогодні підприємства можуть бронювати від мобілізації своїх співробітників виключно через портал "Дія", відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №76. Проте деякі компанії стикаються з проблемами під час цього процесу — зокрема, відмовами в бронюванні окремих співробітників.

Причиною таких відмов є порушення правил військового обліку. Про це розповідають юристи юридичної компанії "INSEININ".

Згідно з чинним порядком, співробітники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньованими. Пункт 29 цього порядку чітко вказує, що для переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він має:

  • перебувати на військовому обліку,
  • бути офіційно працевлаштованим,
  • уточнити свої військово-облікові дані,
  • не перебувати у розшуку.

Наявність відмітки про порушення правил військового обліку в електронному військово-обліковому документі свідчить про те, що такий працівник знаходиться у розшуку територіального центру комплектування (ТЦК). Це зазвичай пов’язано з адміністративними правопорушеннями, передбаченими статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пояснюють юристи.

Як зняти розшук для бронювання

Правознавці наголошують, що зняття розшуку є можливим лише після притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Причинами розшуку можуть бути:

  • неявка за повісткою;
  • ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • ухилення від призову на військову службу.

Після фіксації порушення працівники ТЦК звертаються до поліції для розшуку військовозобов’язаного та доставлення його для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Процедура зняття розшуку передбачає:

  1. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.
  2. Винесення постанови про штраф.
  3. Сплату грошового штрафу військовозобов’язаним.

Лише після цього ТЦК знімає відмітку про розшук у військових облікових документах.

Раніше "Телеграф" писав, коли можуть мобілізувати заброньованого чоловіка. Юрист пояснив, як зараз відбувається процес бронювання.

Теги:
#Розшук #Бронювання #Бронь від мобілізації