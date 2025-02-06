Вас 100% не тронут. Некоторые предприятия могут забронировать всех своих рабочих

Есть две категории мужчин, которые 100% получат бронь

Сейчас в Украине критические предприятия имеют право на бронирование своих сотрудников. Правительство также разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений, а также прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Изменения в бронировании были введены постановлением "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время". Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, 100% бронированию подлежат военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих заведениях они работают по основному месту работы):

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

учреждений общественного здоровья;

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови.

Соответственно, если специалист работает не в этих заведениях, то его бронирование возможно по общим правилам.

Кроме них, забронированы теперь будут все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров САП.

В сообщении напоминают, что ранее медицинские учреждения, которые были признаны критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин. А увеличить этот процент мог министр обороны.

Ранее "Телеграф" писал о том, можно ли забронировать работника в розыске.