Дехто — до 60 тисяч. Які штрафи можуть отримати українці від ТЦК у лютому
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Сума покарання може подвоюватися
В Україні продовжується загальна мобілізація та діє воєнний стан. Усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватися встановлених правил військового обліку.
За їх порушення передбачені адміністративні санкції у вигляді штрафів. Детальніше про це пише УНІАН.
За що можуть оштрафувати у лютому 2025 року
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1487, військовозобов'язані громадяни зобов'язані:
- перебувати на військовому обліку;
- прибувати за викликом до ТЦК;
- повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану чи працевлаштування.
Штрафи можуть бути накладені за такі порушення:
- невчасне оновлення військово-облікових даних (якщо інформацію неможливо отримати з державних реєстрів);
- неповідомлення про зміну особистих даних;
- відсутність постановки на військовий облік (зокрема для жінок-медиків та 17-річних юнаків);
- відмова від проходження військово-лікарської комісії;
- неявка за повісткою;
- псування або втрата військово-облікових документів.
Яка сума штрафу
Порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Розмір штрафів залежить від статусу особи:
- для громадян — від 17 000 до 25 500 грн;
- для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.
Сплатити штраф можна онлайн через банківські додатки або у відділенні банку. Якщо штраф не сплачено вчасно, він подвоюється та передається у виконавчу службу. У разі подальшого ігнорування можливе примусове стягнення коштів з банківських рахунків, а при сумах понад 160 000 грн — навіть конфіскація майна.
Як перевірити наявність штрафів
ТЦК може накладати штрафи без особистого повідомлення громадянина. Перевірити їх можна кількома способами:
- Через Opendatabot – платна послуга (99 грн), яка дозволяє дізнатися про відкриті виконавчі провадження.
- У застосунку "Дія" – розділ "Послуги" → "Штрафи за порушення військового обліку".
- На сайті Єдиного реєстру боржників – безплатний ресурс, де можна знайти інформацію за особистими даними.
Зазначимо, що дотримання правил військового обліку допоможе уникнути штрафних санкцій та можливих проблем із законом. У разі сумнівів щодо статусу своїх військово-облікових даних варто звернутися до територіального центру комплектування.
Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців отримають відстрочку від мобілізації у лютому. Зокрема, складні життєві обставини також можуть стати підставою для звільнення від призову.