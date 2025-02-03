Дехто — до 60 тисяч. Які штрафи можуть отримати українці від ТЦК у лютому

Сума покарання може подвоюватися

В Україні продовжується загальна мобілізація та діє воєнний стан. Усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватися встановлених правил військового обліку.

За їх порушення передбачені адміністративні санкції у вигляді штрафів. Детальніше про це пише УНІАН.

За що можуть оштрафувати у лютому 2025 року

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1487, військовозобов'язані громадяни зобов'язані:

перебувати на військовому обліку;

прибувати за викликом до ТЦК;

повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану чи працевлаштування.

Штрафи можуть бути накладені за такі порушення:

невчасне оновлення військово-облікових даних (якщо інформацію неможливо отримати з державних реєстрів);

неповідомлення про зміну особистих даних;

відсутність постановки на військовий облік (зокрема для жінок-медиків та 17-річних юнаків);

відмова від проходження військово-лікарської комісії;

неявка за повісткою;

псування або втрата військово-облікових документів.

Яка сума штрафу

Порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафів залежить від статусу особи:

для громадян — від 17 000 до 25 500 грн;

для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Сплатити штраф можна онлайн через банківські додатки або у відділенні банку. Якщо штраф не сплачено вчасно, він подвоюється та передається у виконавчу службу. У разі подальшого ігнорування можливе примусове стягнення коштів з банківських рахунків, а при сумах понад 160 000 грн — навіть конфіскація майна.

Як перевірити наявність штрафів

ТЦК може накладати штрафи без особистого повідомлення громадянина. Перевірити їх можна кількома способами:

Через Opendatabot – платна послуга (99 грн), яка дозволяє дізнатися про відкриті виконавчі провадження. У застосунку "Дія" – розділ "Послуги" → "Штрафи за порушення військового обліку". На сайті Єдиного реєстру боржників – безплатний ресурс, де можна знайти інформацію за особистими даними.

Зазначимо, що дотримання правил військового обліку допоможе уникнути штрафних санкцій та можливих проблем із законом. У разі сумнівів щодо статусу своїх військово-облікових даних варто звернутися до територіального центру комплектування.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців отримають відстрочку від мобілізації у лютому. Зокрема, складні життєві обставини також можуть стати підставою для звільнення від призову.