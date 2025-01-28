Кого не торкнеться мобілізація у 2025 році: перелік професій

Новий порядок бронювання діятиме протягом 2025 року

З грудня 2024 року в Україні діє оновлений порядок бронювання військовозобов'язаних. Документ визначає шість основних категорій фахівців, які отримають відстрочку від призову.

Серед них – працівники критичної інфраструктури, дипломати та керівники стратегічних підприємств. "Телеграф" з'ясував, військовозобов'язаних яких професій не торкнеться мобілізація у 2025 році.

До першої категорії увійшли держслужбовці категорії "А" та працівники патронатних служб. Броню також отримають тимчасові виконувачі обов'язків на цих посадах.

Друга категорія охоплює керівників місцевого рівня. Відстрочку від призову надаватимуть головам обласних державних адміністрацій, очільникам військових адміністрацій та керівникам районних і міських рад.

Власники та керівники критично важливих підприємств формують третю категорію. Право на броню матимуть члени наглядових рад стратегічних компаній, діяльність яких забезпечує обороноздатність держави.

Четверта категорія включає фахівців, які підтримують роботу критичної інфраструктури. Це працівники оборонної промисловості, енергетичного сектору та комунікаційної сфери.

Дипломатичний корпус та представники міжнародних організацій формують п'яту категорію. До неї належать працівники ООН, донорських програм та закордонних дипломатичних установ в Україні.

Шоста категорія охоплює представників спортивної галузі. Броню отримають фахівці, які забезпечують підготовку збірних команд України, включно з паралімпійською збірною.

Нові правила бронювання чітко окреслюють перелік посад та професій, які матимуть право на відстрочку. Порядок бронювання діятиме протягом 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на скільки можна отримати відстрочку від мобілізації. Автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для деяких категорій.