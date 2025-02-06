Елітна нерухомість та картини: ЗМІ заявили, що дружина Порошенка намагається врятувати його майно

Марина Порошенко звернулася до Верховного суду

Дружина Петра Порошенка Марина може намагатися зняти арешт із десятка компаній та елітної нерухомості чоловіка. Її метою нібито є порятунок майна лідера "ЄС".

Про це заявляє видання "Главком". Журналісти посилаються на судові документи, в яких фігурує ім’я Марини Порошенко.

"Депутатка Київради, Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями "Державна зрада" і "сприяння у створенні терористичної організації". Колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки до Верховного суду. Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, "набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна", — заявляє Главком.

Видання стверджує, що після невдачі в апеляції через нібито пропуск термінів оскарження, Марина Порошенко звернулася до Верховного суду, засідання якого заплановане на 10 червня 2025 року. Видання наводить перелік заарештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках "вугільної" справи, за які нібито бореться його дружина.

"Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій",страховій компанії "Країна", "Міжнародному інвестиційному банку" та ще десятках компаній; 42 картини тощо", — пише Главком.

Видання нагадує, що Порошенко звинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статтею 258-3 ККУ (створення терористичної групи або організації та сприяння їм). За версією слідства, за часів президентства Порошенка, він, Медведчук, Кузяра та Демчишин могли організувати купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Порошенко нібито виконував координаційну роль, зокрема міг впливати на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, він міг створювати передумови, щоб повернутися до постачання вугілля з Донбасу, який уже був окупований, замість постачання альтернативного вугілля із закордону.

Загалом Україна заплатила на рахунки захопленими терористами "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова" 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Таким чином: Порошенко, фігуранти справи "навмисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів", — йдеться у матеріалах ДБР.