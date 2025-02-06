Элитная недвижимость и картины: СМИ заявили, что жена Порошенко пытается спасти его имущество

Марина Порошенко обратилась в Верховный суд

Жена Петра Порошенко Марина может пытаться снять арест с десятка компаний и элитной недвижимости мужа. Её целью якобы является спасение имущества лидера "ЕС".

Об этом заявлет издание "Главком". Журналисты ссылаются на судебные документы, в которых фигурирует имя Марины Порошенко.

"Депутат Киевсовета, Марина Порошенко обжаловала арест имущества своего мужа, наложенный в рамках "угольного" дела, по которому Петру Порошенко выдвинуты обвинения по тяжким статьям "Государственная измена" и "содействие в создании террористической организации". Бывшая первая леди уже дошла в своей борьбе за состояние до Верховного суда. Ключевой аргумент жены бывшего президента: имущество, которое оказалось под арестом в начале января 2022-го, "приобретено во время брака с Петром Порошенко, а следовательно, апеллянтка является также владельцем имущества", — заявляет Главком.

Издание утверждает, что после неудачи в апелляции из-за якобы пропуска сроков обжалования, Марина Порошенко обратилась в Верховный суд, заседание которого запланировано на 10 июня 2025 года. Издание приводит перечень арестованного имущества и активов Петра Порошенко в рамках "угольного" дела, за которые якобы борется его жена.

"Квартира общей площадью 134,06 кв. м в Киеве; жилой дом с тремя беседками, котельной, двумя гаражами, домом охраны общей площадью 1331,7 кв. м в Козине под Киевом; два земельных участка общей площадью 3,8 га; доли в инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", страховой компании "Країна", "Международном инвестиционном банке" и еще десятках компаний; 42 картины и т.д.", — пишет Главком.

Издание напоминает, что Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статье 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, во времена президентства Порошенко, он, Медведчук, Кузяра и Демчишин могли организовать покупку угля на государственных шахтах, которые находились под контролем российских наемников и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко якобы выполнял координационную роль, в том числе мог влиять на кадровые вопросы в высших эшелонах власти. Кроме этого, он мог создавать предпосылки, чтобы вернуться к поставкам угля с Донбасса, который уже был оккупирован, вместо поставок альтернативного угля из заграницы.

В целом Украина заплатила на счета захваченными террористами "Луганскуголь" и "Шахты имени Киселева" 205,3 млн грн. Еще более 3,16 млрд грн уплачено наличными. Таким образом: фигуранты дела "умышленными действиями осуществили содействие деятельности террористических организаций "Л/ДНР"…, поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства, лишив его возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов", — говорится в материалах ГБР.