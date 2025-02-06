Влада не питає Інститут соціології про настрої українців — названо причину

До державних наукових організацій висувають дедалі нові бюрократичні вимоги

Влада не звертається до Інституту соціології Національної академії наук України для термінового моніторингу та замірювання ставлення громадян до тих чи інших своїх рішень. На те існують декілька причин.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАНУ Сергій Дембіцький. Він пояснив, чому склалася така ситуація.

— Вони до нас не звертаються. Хоча ми співпрацюємо з деякими державними інституціями та окремими спеціалістами, які працюють на найвищому державному рівні. Причина відсутності таких звернень полягає в особливості академічних досліджень, — каже експерт.

За його словами, це доволі тривалий процес, тому що Інститут соціології проєктує дослідження, збирає і ретельно аналізує дані, готує солідні наукові публікації.

— Метою останніх є отримання достовірного наукового знання, дотримання наукових стандартів. Затримують нас і бюрократичні вимоги, що висуваються до державних наукових організацій. Їх стає тільки більше, — наголошує соціолог.

А владі треба: вчора провели опитування, сьогодні отримали звіт та використали його певним чином. Наприклад, в медіа. А завтра вже треба починати наступне дослідження. Це нормально, але для проведення таких досліджень є бізнес-середовище, — каже заступник директора Інституту соціології НАНУ.

Втім, я впевнений, що влада проводить також і більш ґрунтовні закриті дослідження, відстежує ситуацію в зручному для себе форматі, — додав Сергій Дембіцький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що об’єднує українське суспільство.