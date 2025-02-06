Власти не спрашивают Институт социологии о настроениях украинцев — названа причина

К государственным научным организациям предъявляют все новые бюрократические требования

Власти не обращается к Институту социологии Национальной академии наук Украины для срочного мониторинга и замера отношения граждан к тем или иным своим решениям. На то есть несколько причин.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАНУ Сергей Дембицкий. Он объяснил, почему сложилась такая ситуация.

— Они к нам не обращаются. Хотя мы сотрудничаем с некоторыми государственными институтами и отдельными специалистами, работающими на высшем государственном уровне. Причина отсутствия таких обращений в особенности академических исследований, — говорит эксперт.

По его словам, это довольно продолжительный процесс, потому что Институт социологии проектирует исследования, собирает и тщательно анализирует данные, готовит солидные научные публикации.

— Целью последних является получение достоверных научных знаний, соблюдение научных стандартов. Задерживают нас и бюрократические требования, предъявляемые к государственным научным организациям. Их становится только больше, — подчеркивает социолог.

А властям нужно: вчера провели опрос, сегодня получили отчет и использовали его определенным образом. К примеру, в СМИ. А завтра уже нужно начинать следующее исследование. Это нормально, но для проведения таких исследований есть бизнес-среда, — говорит заместитель директора Института социологии НАНУ.

Впрочем, я уверен, что власть проводит также более основательные закрытые исследования, отслеживает ситуацию в удобном для себя формате, — добавил Сергей Дембицкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что объединяет украинское общество.