Власти не спрашивают Институт социологии о настроениях украинцев — названа причина
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К государственным научным организациям предъявляют все новые бюрократические требования
Власти не обращается к Институту социологии Национальной академии наук Украины для срочного мониторинга и замера отношения граждан к тем или иным своим решениям. На то есть несколько причин.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАНУ Сергей Дембицкий. Он объяснил, почему сложилась такая ситуация.
— Они к нам не обращаются. Хотя мы сотрудничаем с некоторыми государственными институтами и отдельными специалистами, работающими на высшем государственном уровне. Причина отсутствия таких обращений в особенности академических исследований, — говорит эксперт.
По его словам, это довольно продолжительный процесс, потому что Институт социологии проектирует исследования, собирает и тщательно анализирует данные, готовит солидные научные публикации.
— Целью последних является получение достоверных научных знаний, соблюдение научных стандартов. Задерживают нас и бюрократические требования, предъявляемые к государственным научным организациям. Их становится только больше, — подчеркивает социолог.
А властям нужно: вчера провели опрос, сегодня получили отчет и использовали его определенным образом. К примеру, в СМИ. А завтра уже нужно начинать следующее исследование. Это нормально, но для проведения таких исследований есть бизнес-среда, — говорит заместитель директора Института социологии НАНУ.
Впрочем, я уверен, что власть проводит также более основательные закрытые исследования, отслеживает ситуацию в удобном для себя формате, — добавил Сергей Дембицкий.
Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что объединяет украинское общество.