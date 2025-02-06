Таких як Спартак Субота більше не буде? В Україні набув чинності закон про сертифікацію психологів

Володимир Зеленський підписав новий закон

Психологи та психотерапевти в Україні будуть зобов’язані мати вищу освіту та пройти сертифікацію. Відповідний законопроєкт №4223-IX про систему охорони психічного здоров’я президент Володимир Зеленський підписав 6 лютого. Документ також приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях.

Верховна Рада підтримала проєкт закону у другому читанні ще 15 січня, тепер він повернувся з підписом глави держави. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, документом передбачено створення національної комісії з питань психічного здоров’я. Крім того, всі психологи та психотерапевти зобов’язані мати повну вищу освіту та сертифікати. Закон також дає визначення важливим термінам у законодавстві тощо.

Серед іншого, буде приділена окрема увага охороні психічного здоров’я на робочих місцях. Також роботодавцям пропонують створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Проєкт Закону про систему охорони психічного здоровʼя в Україні було внесено до ВР 13 вересня 2024 року Ладою Булах та Михайлом Радуцьким за підтримки великої групи народних депутатів. Законопроєкт напрацьовано Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації за експертної підтримки Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, українських та міжнародних експертів, зокрема, ВООЗ.

Одним із ключових нововведень є запровадження системи безперервного професійного розвитку та сертифікації фахівців у сфері психічного здоровʼя. Так, документ передбачає єдині стандарти сертифікації за професійними напрямами роботи психологів (у Нацкомісії) та сертифікацію психотерапевтів саморегулівними організаціями, які мають міжнародне визнання. Кожен українець матиме гарантію, що звертається до справжнього фахівця, а фахівці, своєю чергою, зможуть отримати офіційне визнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що один з українських психологів закликав жінок "не провокувати" чоловіків та нарвався на критику в соціальних мережах.