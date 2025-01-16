Закликав жінок "не провокувати": психолог нарвався на критику в мережі після телеефіру

Деякі інтернет-користувачі в коментарях не підбирали слів

Відомий психолог Олег Чабан стверджує, що для сімейного щастя потрібне лише бажання жінки. Вона повинна вміти "вирулювати" та "не провокувати" чоловіка.

Своєю неоднозначною думкою він поділився в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Психолог показав на екрані слайд із сумнівними тезами:

Від чоловіків сімейне щастя не залежить ніяк

Чоловік на дружину практично не впливає

Якщо жінка захоче – сімейне щастя буде в обох

Не захоче – чоловік щоб не робив, ніякого щастя в сім’ї не буде.

Чабан вважає, що жінка має працювати над щастям у шлюбі та не провокувати чоловіка. Разом з тим він сам назвав свої твердження трохи провокаційними.

Варто зазначити, що, судячи з облич ведучих, обидва були просто шоковані позицією психолога в сімейних питаннях.

Інтернет-користувачі також не залишилися байдужими до несподіваних заяв спеціаліста. У коментарях люди назвали його сексистом і припустили, що він сам потребує допомоги психіатра.

Раніше на вокзалі у Львові провідник поїзда "Львів — Запоріжжя" під час посадки не пускав у вагон жінок. Мотивував він це забобонами, що "першим має зайти чоловік".