Таких как Спартак суббота больше не будет? В Украине вступил в силу закон о сертификации психологов

Владимир Зеленский подписал новый закон

Психологи и психотерапевты в Украине будут обязаны иметь высшее образование и пройти сертификацию. Соответствующий законопроект №4223-IX о системе здравоохранения психического здоровья президент Владимир Зеленский подписал 6 февраля. Документ также уделяет внимание охране психического здоровья на рабочих местах.

Верховная Рада поддержала проект закона во втором чтении еще 15 января, теперь он вернулся с подписью главы государства. Об этом идет речь на сайте парламента.

Так, документом предусмотрено создание национальной комиссии по психическому здоровью. Кроме того, все психологи и психотерапевты обязаны иметь высшее образование и сертификаты. Закон также дает определение важным терминам в законодательстве и т.д.

Среди прочего будет уделено особое внимание охране психического здоровья на рабочих местах. Также работодателям предлагается создавать программы психосоциальной поддержки работников.

Проект Закона о системе охраны психического здоровья в Украине был внесен в ВР 13 сентября 2024 Ладой Булах и Михаилом Радутким при поддержке большой группы народных депутатов. Законопроект наработан Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации при экспертной поддержке Координационного центра по психическому здоровью Кабинета Министров Украины, украинских и международных экспертов, в частности, ВОЗ.

Одним из ключевых новшеств является внедрение системы непрерывного профессионального развития и сертификации специалистов в сфере психического здоровья. Так, документ предусматривает единые стандарты сертификации по профессиональным направлениям работы психологов (в Нацкомиссии) и сертификацию психотерапевтов саморегулирующимися организациями, имеющими международное признание. У каждого украинца будет гарантия, что обращается к настоящему специалисту, а специалисты, в свою очередь, смогут получить официальное признание.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что один из украинских психологов призвал женщин "не провоцировать" мужчин и нарвался на критику в социальных сетях.