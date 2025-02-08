Десятки тисяч гривень за сервіз з української порцеляни: можливо в вашій шафі ховається скарб (фото)

Коростенський порцеляновий завод не працює з 2012 року, його вироби досі цінуються за майстерність виконання

Радянська порцеляна має популярність серед поціновувачів старовини. І мова не тільки про статуетки чи штучні вироби.

Сервіз на 12 персон, загалом 83 предмети Коростенського порцелянового заводу, що був на Житомирщині, продають за 42 тисячі грн. Завод вже понад 10 років не працює. Сервіз "Родоніт" названий на честь мінералу, який при певному огранені навіть приймають за рубін, настільки насичений рожево-карміновий колір він має. Його назва в перекладі з грецької — троянда.

Елементи сервізу

Для оздоблення сервізу використовували пурпурну фарбу та позолоту. "Чистота та якість сервізу 2С", вказано в оголошенні, та особливо акцентується увага на екологічній чистоті виробу.

Сервіз "Родоніт"

Заявляється, що кожна одиниця сервізу має тавро, а виготовили його орієнтовно у 1949 — 1955 рр. Саме в ці роки на клеймі були у колі напис "Коростень" і дві виноградні лози.

Навіть найменші блюдечка прикрашені затійливими узорами

Тавро заводу

Окрім дефекту на супниці, більше проблем сервізу не зазначено. Додамо, що на сайті Коростенського заводу пропонують сервіз столовий "Родоніт" з меншою кількістю предметів (19) за $4,486.00 — 186 тисяч грн. Це єдиний екземпляр, виготовлений після 1997 року, як видно по клейму. Ринкова вартість сформована на 21 жовтня 2019, без ПДВ.

Сервіз "Родоніт", виготовлений за часів незалежності

"Виріб має колекційну цінність завдяки наявності клейма заводу і особистого підпису майстра. Розписи виробу виконані майстром власноруч", — сказано в оголошенні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що задешево можна купити постіль радянського періоду. За деякі елементи просять менш як 100 грн.