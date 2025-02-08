Десятки тысяч гривен за сервиз из украинского фарфора: возможно в вашем шкафу скрывается клад (фото)

Коростенский фарфоровый завод не работает с 2012 года, его изделия до сих пор ценятся за мастерство выполнения

Советский фарфор пользуется популярностью среди ценителей старины. И речь не только о статуэтках или искусственных изделиях.

Сервиз на 12 персон, всего 83 предмета Коростенского фарфорового завода, который был в Житомирской области, продают за 42 тысячи грн. Завод уже больше 10 лет не работает. Сервиз "Родонит" назван в честь минерала, который при определенной огранке даже принимают за рубин, столь насыщенный розово-карминовый цвет у него. Его название в переводе с греческого — роза.

Элементы сервиза

Для украшения сервиза использовали пурпурную краску и позолоту. "Чистота и качество сервиза 2С", указано в объявлении, особенно акцентируется внимание на экологической чистоте изделия.

Сервиз "Родонит"

Заявляется, что каждая единица сервиза имеет клеймо, а изготовили его ориентировочно в 1949-1955 гг. Именно в эти годы на клейме были в кругу надпись "Коростень" и две виноградные лозы.

Даже самые маленькие блюдечки украшены затейливыми узорами.

Клеймо завода

Кроме дефекта на супнице, больше проблем сервиза не отмечено. Добавим, что на сайте Коростенского завода предлагают сервиз столовый "Родонит" с меньшим количеством предметов (19) за $4,486.00 — 186 тысяч грн. Это единственный экземпляр, изготовленный после 1997 года, как видно по клейму. Рыночная стоимость сформирована на 21 октября 2019 г., без НДС.

Сервиз "Родонит", изготовленный во времена независимости

"Изделие имеет коллекционную ценность благодаря наличию клейма завода и личной подписи мастера. Росписи изделия выполнены мастером собственноручно", — говорится в объявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по дешевке можно купить постель советского периода. За некоторые элементы просят менее 100 грн.