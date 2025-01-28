Такими прикрашали серванти. Статуетку часів СРСР можна продати дорожче за мінімалку: як вона виглядає (фото)

Статуетка збереглася у хорошому стані

На сайті для українських колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж порцелянової статуетки з СРСР під назвою "танцююча українка". Її ціна трохи перевищує мінімальну зарплату в Україні на 2025 рік.

Автор оголошення вказує, що статуетка у хорошому стані, незважаючи на те, скільки їй уже років. Реставрація також не проводилась.

Зазначається, що продавець знаходиться в місті Запоріжжі і готовий продати порцелянову статуетку при особистій зустрічі або відправити її поштою.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Вказана вартість – 8 650 гривень. Варто зазначити, що ця сума трохи перевищує рівень мінімальної заробітної плати в Україні, який із 1 січня 2025 року становить 8 тисяч гривень.

Статуетку продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сайті Violity продають ялинкові іграшки з часів СРСР за 15 тисяч гривень. Йдеться про іграшку у вигляді Діда морозу була зроблена в 1959 році, і Снігуроньці, виробленої в 1960 році. Такі у багатьох можуть просто лежати без діла вдома.