З вишивкою і строкатими візерунками. В Україні задешево продають постільну білизну часів СРСР (фото)

У цьому тренді вбачають не лише бажання звільнити місце у шафах

На популярних сайтах оголошень з'явилася хвиля пропозицій продажу невикористаної постільної білизни часів СРСР. Господарі виставляють на продаж наволочки та підковдри, які десятиліттями зберігалися у шафах "про запас".

Більшість товарів досі мають оригінальні бірки та упаковку. Текстиль вирізняється характерним для того періоду дизайном — яскравими квітковими візерунками, геометричними орнаментами та різнобарвними лініями. Продавці пропонують різні розміри наволочок та підковдр.

Ціни на такі товари досить демократичні — наволочку можна придбати всього за 85 гривень. Якість тканини може бути дуже високою, адже вироби зберігалися в належних умовах протягом багатьох років.

У цьому тренді вбачають не лише бажання звільнити місце у шафах, але й символічне прощання з радянським минулим, коли люди змушені були створювати запаси через дефіцит товарів.

Додамо, що речі, які були вироблені в Радянському Союзі, який припинив своє існування у 1991 році, у наші дні можна продати за хороші гроші. Наприклад, переливні календарі із зображенням дівчат пропонують придбати за 50 гривень за штуку.

Раніше "Телеграф" писав, що радянські цигарки "Ватра" можна продати за ціною чашки кави.