Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних". Який тепер "дедлайн"

Рішення підтримали 313 нардепів

У середу, 12 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12457 щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Термін проходження ВЛК подовжено до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За це рішення проголосували 313 народних депутатів.

Нагадаємо, українських чоловіків віком 25-60 років, які мають статус "обмежено придатні" до військової служби, зобов'язали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Попередня кінцева дата для цього вже спливла, це було 4 лютого 2025 року.

Перенесення термінів зумовлене тим, що лише менше половини громадян цієї категорії встигли пройти медичний огляд до 4 лютого. Важливо зазначити, що вимога не поширюється на осіб, які офіційно мають статус інвалідності.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала, що військово-лікарські комісії незабаром почнуть впроваджувати електронні черги. Очікується, що це має зменшити черги та прискорити процес проходження комісій.