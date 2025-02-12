Отримуєте мінімалку? Яку пенсію призначить держава

Пенсія розраховується відповідно до зарплати та страхового стажу

Якщо у 2025 році чоловік виходитиме на пенсію у 60 років маючи за плечима 35 років стажу, йому платитимуть менше ніж 4 тисячі грн. Якщо стаж був мінімально потрібний для початку виплати пенсії по віку — і того менше, сума не сягне й 3 тисяч грн.

"Телеграф" скористався пенсійним калькулятором, щоб зрозуміти, скільки грошей отримає чоловік, що заробляв по 8 тисяч грн всі роки до цього (на 2025 рік — це розмір мінімальної зарплати). Ще одна умова — вихід на пенсію в 2025 році. Цьогоріч потрібно мати 32 роки стажу для цього. З такими умовами пенсія буде усього 2805 грн.

Пенсія при стажі 32 роки і зарплаті в 8 тис. грн

Якщо мати більший стаж, наприклад 35 років на момент виходу на пенсію, то виплата буде більшою. Також вона зростатиме при наявності статусу почесного донора, роботи суддею чи шахтарем тощо.

Пенсія при стажі 35 років і зарплаті в 8 тис. грн

Якщо чоловік на досягнення 60 років не має потрібного стажу, то є кілька можливостей.

Якщо людина продовжує працювати і до повного стажу не вистачає місяців, вона може звернутися по пенсію одразу після його набуття.

Якщо не вистачає кількох років, то після досягнення віку 63 роки – стаж має бути не менше 22 років, а віку 65 років – не менше 15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні заговорили про підвищення рівня мінімальних виплат. Це потенційно вплине на різні види соціальної допомоги. В березні пенсії зростуть однозначно: мінімальне підвищення під час індексації — 100 грн.