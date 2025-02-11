В Україні можуть підвищити мінімальну зарплату майже в 1,5 раза: якими будуть суми

Повністю оновлену суму українці отримають не відразу

Вже в поточному 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні може зрости одразу в кілька етапів. Відповідний законопроєкт №12462, в якому описане підвищення, був зареєстрований у Верховній раді у понеділок, 3 лютого.

Про зростання виплат йдеться у порівняльній таблиці до документа. Якщо законопроєкт буде ухвалений, то перше збільшення зарплат українців відбудеться вже у квітні. Нагадаємо, наразі місячна мінімальна заробітна плата в Україні становить 8000 гривень.

Так, згідно з проєктом:

з 1 квітня 2025 року мінімальна зарплата зросте до 9100 гривень (тобто, 55 гривень за годину);

з 1 липня 2025 року вона буде підвищена ще на 1000 гривень – до 10 100 (61 гривня за годину);

з 1 жовтня 2025 року після фінального етапу зростання сума складатиме 11 184 гривні (68 гривень за годину).

Крім підвищення заробітних плат, у документі розглядається й підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій.

Законопроєкт спочатку має пройти розгляд у парламенті, після чого, у разі ухвалення, його направлять на підпис президенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою має бути заробітна плата українки, щоби на пенсії вона могла отримувати не менше 15 тисяч гривень виплат.