Хто у 2025 році може вийти на пенсію з мінімальним стажем

Соціальна пенсія призначається в 65 років при стажі менше ніж 15 років

Особи, що не напрацювали норми страхового стажу, яку передбачено до 60, 63 та 65 років, також можуть оформити виплати, але у вигляді соціальної пенсії.

Якщо українець до 65 років немає хоча б вище 15 років стажу, то він може вийти на пенсію інакше, отримуючи соціальну пенсію за віком. Її сума — це різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців, але не більше 3028 гривень, як повідомили в "Дії".

Однак така допомога може не призначатись, якщо:

Особа отримує пенсію, працює або має інший дохід.

Хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення.

Середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Виявлені додаткові доходи, не зазначені в декларації.

Особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на людину, або більше ніж одним транспортним засобом.

Крім того, така соціальна пенсія має перераховуватись раз на 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на пенсію в майже 12 тисяч гривень може розраховувати й 65-річний українець навіть з мінімальним стажем.