Получаете минималку? Какую пенсию назначит государство

Пенсия рассчитывается в соответствии с зарплатой и страховым стажем

Если в 2025 году мужчина будет выходить на пенсию в 60 лет имея за плечами 35 лет стажа, ему будут платить менее 4 тысяч грн. Если стаж был минимально нужен для начала выплаты пенсии по возрасту — и того меньше, сумма не составит 3 тысяч грн.

"Телеграф" воспользовался пенсионным калькулятором, чтобы понять, сколько денег получит мужчина, зарабатывавший по 8 тысяч грн все годы до этого (на 2025 год – это размер минимальной зарплаты). Еще одно условие – выход на пенсию в 2025 году. В этом году нужно иметь 32 года стажа для этого. С такими условиями пенсия будет всего 2805 грн.

Пенсия при стаже 32 года и зарплате в 8 тыс. грн.

Если иметь больший стаж, например 35 лет на момент выхода на пенсию, то выплата будет больше. Также она будет расти при наличии статуса почетного донора, работы судьей или шахтером.

Пенсия при стаже 35 лет и зарплате в 8 тыс. грн

Если мужчина на достижение 60 лет не имеет нужного стажа, то есть несколько возможностей.

Если человек продолжает работать и до полного стажа не хватает месяцев, он может обратиться за пенсией сразу после его приобретения.

Если не хватает нескольких лет, то по достижении возраста 63 года – стаж должен быть не менее 22 лет, а возрасту 65 лет – не менее 15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заговорили о повышении уровня минимальных выплат. Это потенциально повлияет на разные виды социальной помощи. В марте пенсии вырастут однозначно: минимальное повышение при индексации — 100 грн.