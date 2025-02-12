Дороги в кредит: Украина выплатила почти 55 млрд грн долгов за ремонт дорог

55 миллиардов на долги: сколько стоят дороги в Украине?

За три года полномасштабного вторжения Агентство восстановления (ранее известное как Укравтодор) направило 54,69 млрд грн на погашение долговых обязательств, связанных с ремонтами дорог. Эти средства пошли на выплату кредитов, процентов и погашение облигаций.

Как сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на портал "007", в выборку вошли платежи, содержащие отметки "кредит", "займ", "выплата %", "облигации" и т.д.

Наибольшие единовременные выплаты :

Лето 2022 года – 5,08 млрд грн на погашение облигаций.

Лето 2023 года – 2,87 млрд. грн.

Осень 2024 года – 3,50 млрд грн.

Согласно правительственному решению от 1 апреля 2020 года эти облигации выпускались под 12,5% годовых, а полученные средства были направлены на строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области и моста через Днепр в Запорожье.

Как скапливались долги?

2007-2012 годы: Кредиты на подготовку к Евро-2012 – выплаты уже составили 19,80 млрд. грн.

Кредиты на подготовку к Евро-2012 – выплаты уже составили 19,80 млрд. грн. 2015 год: Новая волна кредитов, по которым выплачено 4,35 млрд. грн.

Новая волна кредитов, по которым выплачено 4,35 млрд. грн. 2020-2021 годы: "Большая стройка" – долговые выплаты достигли 23,30 млрд грн.

Однако, как отмечают журналисты, точную структуру выплат сложно установить из-за неполных данных в назначениях платежей.

Кому выплачивали деньги?

Основные выплаты пришлись на:

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – 14,62 млрд. грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 7,01 млрд. грн.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – 4,04 млрд грн.

Впрочем, значительная часть платежей не содержала четкого указания на кредитора.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Днепропетровщине после огласки асфальт стали покупать подешевле, а тендер получил постоянный подрядчик.