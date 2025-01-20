Суд заборонив банку вимагати заборгованість за кредитом у підприємця, який служить у ЗСУ

Справу буде розглянуто після демобілізації боржника

Центральний апеляційний господарський суд зробив неможливим стягнення заборгованості за кредитом з підприємця, який перебуває в лавах Збройних сил України.

Про це свідчить ухвала суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У травні 2024 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Укргазбанка до фізичної особи-підприємця Кравченка Ігоря Володимировича та приватного підприємства "Хай-Тек 2010", директором якого є той же Кравченко І.В., про солідарне стягнення заборгованості в сумі 984 580,33 грн, яка складалася з заборгованості за кредитом у сумі 534 980 грн та заборгованостей за відсотками.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, приватне підприємство "Хай-Тек 2010" звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду Запорізької області в частині стягнення відсотків.

Далі з'ясувалося, що Кравченко перебуває на військовій службі по мобілізації та не може прибути до суду. Згідно з законом суд зупинив апеляційну справу до того моменту, коли відповідач припинить своє перебування у ЗСУ.

Таким чином, оскільки до ухвалення рішення за апеляцією рішення попередньої інстанції не набуло чинності та не може бути виконане, з військового не намагатимуться стягнути кошти на користь банка до його демобілізації.

Раніше Полтавський суд зобов'язав місцеву мешканку сплатити колекторській компанії 100 тисяч гривень через несплату мікропозики. Жінка оформила позику у розмірі 25 тисяч гривень через мобільний додаток ще в жовтні 2023 року та не повернула її вчасно.