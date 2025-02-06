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На Дніпропетровщині після розголосу асфальт стали купувати дешевше, а тендер отримав постійний підрядник

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
В місті облаштують дороги Новина оновлена 06 лютого 2025, 12:00
В місті облаштують дороги. Фото Колаж "Телеграфу"

Підрядник отримав замовлення без конкуренції

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області провів тендери на влаштування дорожнього покриття. За їхніми результатами укладено дві угоди з ТОВ "Укравтобуд" на суму 62,50 млн грн.

Дані про це розміщено у системі "Прозорро". Як пишуть "Наші гроші", у підсумкових відомостях ресурсів 16,59 млн грн (27% загальної вартості підрядів) має бути витрачено на щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 6 500 грн/т (ціни й суми вказано з урахуванням 20% ПДВ, і без доставки, яка оплачується окремо).

Ця ціна є в межах норми, адже за даними моніторингу ДП "НІРІ" за грудень, на Дніпропетровщині щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 коштує 5 722-7 000 грн/т теж із ПДВ без доставки. Отже ціна марки 2 від "Укравтобуду" для Кам’янської міськради не перевищує цих показників.

"Раніше "Наші гроші" неодноразово писали, що цей Департамент замовляє "Укравтобуду" такий асфальт марки 2 по 9 179 грн/т, що на 29% дорожче. Тоді це було на 25% дорожче від цін марки 1 у моніторингу "НІРІ" і майже вдвічі дорожче від ціни марки 2 в угоді Департаменту з іншою компанією. Якби нині цей асфальтобетон теж врахували по старій ціні 9 179 грн/т, то витратили б 23,43 млн грн. Це на 6,84 млн грн більше від нинішньої суми 16,59 млн грн на нього", — йдеться у статті.

До кошторису включено середню зарплату робітника розміром 20 501 грн. Середня зарплата за вакансіями на порталі "Work.ua" у Дніпрі складає 22 500 грн.

"Укравтобуд" отримав підряди без конкуренції, адже був єдиним учасником торгів. Для участі в них вимагався аналогічний договір на поточний ремонт дорожнього покриття/доріг чи влаштування дорожнього покриття, виконаний мінімум на 90% суми. Крім того треба було мати річний дохід за останній звітний період не менше 90% очікуваної вартості.

З травня 2024 року главою департамента ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради є Вадим Засядьвовк. Його попередником на посаді директора був Дмитро Губський.

З лютого 2024 року засновником дніпровського "Укравтобуду" є його директор Андрій Фандій з Кам’янського. До нього ним володів Вадим Єрмоленко – чоловік Галини Єрмоленко, яка обіймає посаду директорки Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року.

У 2015 році Вадим Єрмоленко був кандидатом до Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку", проте не пройшов. Він є єдиним засновником КолП "Дніпровський кар’єр" і ТОВ "Дор Трест". Разом з дружиною, Антоном Чупініним, Валерієм Морозом та Олександром Івановим він також є засновником обслуговуючого кооперативу "Спортивне селище".

"Крім того, Вадим Єрмоленко є засновником ТОВ "Дорпромсервіс" , Людмила Єрмоленко (ймовірно, мати) – ТОВ "Промдорсервіс", а Віталій Єрмоленко (ймовірно, батько) – ТОВ "Альтінвест" (усі три знаходяться у стані припинення або припинені)", — пишуть "Наші гроші".

Починаючи з 2019 року "Укравтобуд" виграв тендерів на 753 млн грн. Переважно — в нинішнього замовника.

Як повідомляв "Телеграф", Шахівська сільська рада у листопаді 2024 року оголосила тендер на ремонт автомобільної траси з асфальтобетонним покриттям в Покровському районі, де просуваються росіяни. На це запланували витратити майже 4 млн гривень.

Теги:
#Дороги #Дніпропетровська область #Тендер