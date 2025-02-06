На Дніпропетровщині після розголосу асфальт стали купувати дешевше, а тендер отримав постійний підрядник

Підрядник отримав замовлення без конкуренції

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області провів тендери на влаштування дорожнього покриття. За їхніми результатами укладено дві угоди з ТОВ "Укравтобуд" на суму 62,50 млн грн.

Дані про це розміщено у системі "Прозорро". Як пишуть "Наші гроші", у підсумкових відомостях ресурсів 16,59 млн грн (27% загальної вартості підрядів) має бути витрачено на щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 6 500 грн/т (ціни й суми вказано з урахуванням 20% ПДВ, і без доставки, яка оплачується окремо).

Ця ціна є в межах норми, адже за даними моніторингу ДП "НІРІ" за грудень, на Дніпропетровщині щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 коштує 5 722-7 000 грн/т теж із ПДВ без доставки. Отже ціна марки 2 від "Укравтобуду" для Кам’янської міськради не перевищує цих показників.

"Раніше "Наші гроші" неодноразово писали, що цей Департамент замовляє "Укравтобуду" такий асфальт марки 2 по 9 179 грн/т, що на 29% дорожче. Тоді це було на 25% дорожче від цін марки 1 у моніторингу "НІРІ" і майже вдвічі дорожче від ціни марки 2 в угоді Департаменту з іншою компанією. Якби нині цей асфальтобетон теж врахували по старій ціні 9 179 грн/т, то витратили б 23,43 млн грн. Це на 6,84 млн грн більше від нинішньої суми 16,59 млн грн на нього", — йдеться у статті.

До кошторису включено середню зарплату робітника розміром 20 501 грн. Середня зарплата за вакансіями на порталі "Work.ua" у Дніпрі складає 22 500 грн.

"Укравтобуд" отримав підряди без конкуренції, адже був єдиним учасником торгів. Для участі в них вимагався аналогічний договір на поточний ремонт дорожнього покриття/доріг чи влаштування дорожнього покриття, виконаний мінімум на 90% суми. Крім того треба було мати річний дохід за останній звітний період не менше 90% очікуваної вартості.

З травня 2024 року главою департамента ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради є Вадим Засядьвовк. Його попередником на посаді директора був Дмитро Губський.

З лютого 2024 року засновником дніпровського "Укравтобуду" є його директор Андрій Фандій з Кам’янського. До нього ним володів Вадим Єрмоленко – чоловік Галини Єрмоленко, яка обіймає посаду директорки Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року.

У 2015 році Вадим Єрмоленко був кандидатом до Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку", проте не пройшов. Він є єдиним засновником КолП "Дніпровський кар’єр" і ТОВ "Дор Трест". Разом з дружиною, Антоном Чупініним, Валерієм Морозом та Олександром Івановим він також є засновником обслуговуючого кооперативу "Спортивне селище".

"Крім того, Вадим Єрмоленко є засновником ТОВ "Дорпромсервіс" , Людмила Єрмоленко (ймовірно, мати) – ТОВ "Промдорсервіс", а Віталій Єрмоленко (ймовірно, батько) – ТОВ "Альтінвест" (усі три знаходяться у стані припинення або припинені)", — пишуть "Наші гроші".

Починаючи з 2019 року "Укравтобуд" виграв тендерів на 753 млн грн. Переважно — в нинішнього замовника.

Як повідомляв "Телеграф", Шахівська сільська рада у листопаді 2024 року оголосила тендер на ремонт автомобільної траси з асфальтобетонним покриттям в Покровському районі, де просуваються росіяни. На це запланували витратити майже 4 млн гривень.