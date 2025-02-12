Неприємний подарунок до Дня закоханих: Україну незабаром накриє брудна хмара

Місцями повітря в Україні буде забруднене

В Україні цього тижня значно погіршиться якість повітря. Брудна хмара накриє країну у п’ятницю, 14 лютого — у цей день відзначається свято Святого Валентина.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Вранці, 14 лютого, на кордоні між Кіровоградською та Дніпропетровською областями показники забруднення покажуть 116 одиниць (дуже нездоровий). На Донеччині показники покажуть 103 одиниці (дуже нездоровий).

На північ від Житомира показники забруднення покажуть 75 одиниць (нездоровий).

Якість повітря в Україні на 2:00, 14 лютого. Джерело: ventusky.com

О 8 годині ранку, 14 лютого, забруднення повітря в Україні зміститься на схід, у бік Росії. У Чернівцях рівень забруднення покаже 58 одиниць (нездоровий рівень), а у Полтаві – 72 одиниці (нездоровий рівень).

Якість повітря в Україні на 8:00, 14 лютого. Джерело: ventusky.com

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднюючого повітря – пилу дрібнодисперсного фракції PM2.5. Забруднене повітря може негативно позначатися на здоров’ї та самопочутті людей.

Серед наслідків вдихання брудного повітря для здоров’я може бути дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма.

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