В Україну несеться брудна хмара: коли та які міста опиняться під загрозою (карта)

Відразу кілька міст охопить нездорове повітря

В Україні значно погіршиться якість повітря найближчими днями. На деяких територіях країни повітря буде нездорове, а на деяких — дуже нездорове.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Наголошується, що хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, 13 лютого.

Найгірша ситуація буде у Житомирі. Показники забруднення покажуть 317 одиниць (дуже нездоровий).

Також забруднене повітря буде на Київщині. Показники — 83 одиниці (нездорове повітря).

На Харківщині, в районі міста Лозова, 13 лютого також показники забруднення піднімуться до 91.

Індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднюючого повітря – пилу дрібнодисперсного фракції PM2.5. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я можуть бути: дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийдуть сильні морози до -18 градусів. Перед цим, за прогнозами синоптиків, ненадовго настане невелике потепління.