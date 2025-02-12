Неприятный подарок ко Дню влюбленных: Украину вскоре накроет грязное облако

Местами воздух в Украине будет загрязнен

В Украине на этой неделе значительно ухудшится качество воздуха. Грязное облако накроет страну в пятницу, 14 февраля — в этот день отмечается праздник Святого Валентина.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Утром, 14 февраля, на границе между Кировоградской и Днепропетровской областями показатели загрязнения покажут 116 единиц (очень нездоровый). В Донецкой области показатели покажут 103 единицы (очень нездоровый).

К северу от Житомира показатели загрязнения покажут 75 единиц (нездоровый).

Качество воздуха в Украине на 2:00, 14 февраля. Источник: ventusky.com

В 8 часов утра, 14 февраля, загрязнение воздуха в Украине сместится на восток, в сторону России. В Черновцах уровень загрязнения покажет 58 единиц (нездоровый уровень), а в Полтаве — 72 единицы (нездоровый уровень).

Качество воздуха в Украине на 8:00, 14 февраля. Источник: ventusky.com

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Загрязненный воздух может отрицательно сказываться на здоровье и самочувствии людей.

Среди последствий вдыхания грязного воздуха для здоровья может быть дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма.

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