Кому з чоловіків можуть відмовити у підписанні "Контракт 18-24"

Є одна головна обставина, за якої підписання цього документу буде неможливим

В Україні Міноборони оголосило проєкт "Контракт 18-24" для чоловіків 18-24 років, які, підписавши його, отримають певні пільги та грошову винагороду. Однак деяким чоловікам можуть відмовити у його підписанні.

Відмовити у підписанні цього контракту можуть добровольцям 18-24 років, які мають проблеми зі здоров'ям. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері "Радіо Свобода".

За його словами, представники бригад передусім відбирають тих добровольців, хто може виконувати завдання, передбачені штатними посадами. Тож відбір залежить від представників військових бригад, які виконуватимуть рекрутингову частину.

"Ясна річ, що якщо буде якась неадекватна людина, скажімо так, з розхитаною психікою, то вона може бути небезпечною в підрозділі. І навряд чи їй дадуть можливість підписати контракт. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе", — пояснив речник Міноборони.

Крім того, чоловіки, що хочуть підписати контракт, зможуть позачергово проходити військово-лікарську комісію у закладах, які вони самостійно оберуть. Тому проблем з чергами точно не буде. Такі особи зможуть швидко пройти ВЛК, якщо у них немає серйозних проблем зі здоров'ям, пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть підписати "Контракт 18-24" військові до і після 25 років.