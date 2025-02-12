18-річні тепер можуть укласти контракт на службу через "Резерв+": як це працює

У молодих людей є можливість обирати місце служби

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Тепер чоловіки віком 18-24 років можуть укласти однорічний контракт на службу онлайн.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зазначається, що сервіс доступний в оновленій версії застосунку.

Оновлення вже є для платформ iOS та Android, що дозволяє в один клік знайти вакансії, ознайомитися з умовами служби, а також обрати бригаду для підписання контракту.

""Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом", — зазначають у міністерстві.

Серед основних переваг — можливість обирати місце служби, сучасна форма підтримки мобілізаційних резервів та спрощений доступ до інформації, підкреслили у Міноборони.

Що пропонує "Контракт 18-24"

Молоді люди 18-24 років можуть укласти контракт на 1 мільйон грн, з яких 200 тисяч грн виплачуються одразу, решта – протягом служби. Також за контрактом передбачене щомісячне грошове забезпечення – до 120 тисяч грн.

Майбутнім військовослужбовцям пропонують соціальні гарантії:

"нульова" іпотека на житло;

навчання за державний кошт;

безкоштовне медичне обслуговування, включно із зубним протезуванням;

можливість виїзду за кордон після року служби.

Також чоловікам, які укладуть такий контракт, гарантують відстрочку від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Як долучитися

Для того, щоб стати частиною проєкту, необхідно подати заявку через офіційний сайт 18-24.army.gov.ua або через мобільний додаток "Резерв+". Далі на кандидата чекає консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Раніше "Телеграф" писав, чи просять Генштаб і Міноборони мобілізувати 18-річних. Законодавством нині передбачено мобілізацію військовозобов'язаних з 25 років.