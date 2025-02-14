Кому из мужчин могут отказать в подписании "Контракт 18-24"

Есть одно главное обстоятельство, при котором подписание этого документа будет невозможным

В Украине Минобороны объявило проект "Контракт 18-24" для мужчин 18-24 лет, которые, подписав его, получат определенные льготы и денежное вознаграждение. Однако некоторым мужчинам могут отказать в его подписании.

Отказать в подписании этого контракта могут добровольцам 18-24 лет, которые имеют проблемы со здоровьем. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, представители бригад прежде всего отбирают тех добровольцев, кто может выполнять задачи, предусмотренные штатными должностями. Поэтому отбор зависит от представителей военных бригад, которые будут выполнять рекрутинговую часть.

"Понятное дело, что если будет какой-то неадекватный человек, скажем так, с расшатанной психикой, то он может быть опасным в подразделении. И вряд ли ему дадут возможность подписать контракт. Будут подбирать, так сказать, команду под себя", — пояснил спикер Минобороны.

Кроме того, мужчины, которые хотят подписать контракт, смогут вне очереди проходить военно-врачебную комиссию в учреждениях, которые они самостоятельно выберут. Поэтому проблем с очередями точно не будет. Такие лица смогут быстро пройти ВВК, если у них нет серьезных проблем со здоровьем, пояснил Лазуткин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли подписать "Контракт 18-24" военные до и после 25 лет.