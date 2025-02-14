Контракт з 18: чи можуть його підписати військові до і після 25 років

Військові до 24 років можуть підписати "Контракт 18-24" за певних умов, а ті, яким виповнилось 25 років після набрання чинності постанови про цей документ — одноразову винагороду

Міністерством оборони України було повідомлено про запуск проєкту "Контракт 18-24". Його можуть підписати чоловіки віком від 18-24 років та мати певні пільги, наприклад, у придбанні житла чи медичному обслуговуванні. Однак 18-24 річні військові не можуть перейти на цей контракт, хоча іноді все залежить від контракту, який вони уклали.

У постанові Кабінету Міністрів України не передбачено перехід добровольців військовослужбовців 18-24 років на "мотиваційний контракт". Але, за словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна", є контракти, які дозволяють перейти на інші договори.

"Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували. Тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено принаймні", — сказав речник.

Крім того, військові, які долучилися до війська з 18 до 24 років, але наразі досягли 25-річного віку, отримають одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйон гривень, якщо вони хочуть перейти на "Контракт 18-24". Вона також здійсниться для військових рядового-сержантського, старшинського складу, які прийшли у ЗСУ до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду.

Раніше "Телеграф" писав про те, який мінімальний призовний вік в Україні.