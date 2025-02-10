Мобілізувати можуть з 18? Хто підлягає призову у 2025 році

До 25 років призивають лише військовозобов'язаних

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. У цих умовах важливо розуміти, кого можуть призвати до війська та які вимоги діють для військовозобов’язаних у 2025 році.

Мобілізаційний вік регламентується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Однак існують різні категорії, залежно від стану здоров’я, військового досвіду та інших факторів:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які служили в армії та визнані придатними до служби за станом здоров’я;

особи, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними в умовах воєнного стану. Вони повинні пройти повторну медичну комісію;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають військового досвіду, але придатні до служби за станом здоров’я;

громадяни зі статусом "обмежено придатний". Ця категорія проходить повторну медкомісію для уточнення статусу.

Мобілізація чоловіків 18–25 років

Чоловіки цієї вікової категорії вважаються призовниками та не підлягають мобілізації. Винятком є:

ті, хто закінчив військову кафедру та має звання офіцера запасу;

ті, хто вже відслужив строкову службу (окрім демобілізованих у 2024 році – їх можуть призвати лише через рік).

особи, які раніше мали статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час".

Нагадуємо, що громадяни, раніше визнані "обмежено придатними" до військової служби, мали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Однак законопроєкт №12457, який наразі розглядається Верховною Радою, пропонує продовжити термін до 5 червня 2025 року, а також звільнити від повторного огляду окремі категорії громадян.

Раніше "Телеграф" писав, хто відповідає за мобілізацію і як вона відбувається. У Міноборони розповіли, хто займається розшуком порушників правил військового обліку.