Контракт з 18. Молоді буде вигідно залучитись до ЗСУ?

Військові позитивно ставляться до залучення до війська молоді

Молоді хлопці віком від 18 до 24 років можуть укласти однорічний контракт на службу. Такі особи мають вдалі пропозиції щодо отримання житла, навчання, медичного обслуговування, а також у них буде можливість виїхати за кордон після року служби.

Як сказав воєнний оглядач Сергій Грабський в етері "Суспільного", пільги, що будуть надаватись хлопцю, мають бути "привабливими". Тобто молоді буде вигідно долучатись до військової служби, особливо, якщо їм передбачено пільги, які надаються учасникам бойових дій (УБД).

"Давайте будемо відверті, фізична підготовка, вміння і можливість навчатися і здобувати якогось досвіду є більше в молодих людей", — зазначив він. До того ж військові дуже зацікавлені в залученні до війська молоді.

Крім того, експерт зауважує, що для молодих людей, що мають бойовий досвід, повинні бути передбачені переваги при відборі на посади державного управління.

"Така програма має шанси на успіх при її правильній розкрутці в ЗМІ. Важливо, щоб до війська долучалися молоді люди, які бажають захищати свою батьківщину. Якщо людина захоче робити кар’єру в армії, то це саме той час коли це можна робити", — пояснив Грабський.

Тож, мобілізація в Україні заборонена до 25 років, однак за допомогою додаткових стимулів, в ЗСУ можуть залучитись на добровільній основі якомога більше чоловіків від 18 до 24 років.

"Це дуже вдала пропозиція. Давайте не забувати, що ті, кому за 40-50 років і хто воює, то це цікава інвестиція в їх дітей. Тобто уявіть яка це допомога — батько воює і син доєднується до цього і допомагає родині та має перспективи на майбутнє. Тому такі ініціативи треба вітати", — резюмував Грабський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з чоловіків у 2025 році не мобілізують.