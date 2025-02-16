У розпал війни на Закарпатті оголосили тендер на 2 мільйони і хочуть купити розкішний мінівен

Очікувана вартість замовлення становить 1 940 000 гривень

В Ужгороді Закарпатської області хочуть витратити гроші на купівлю нового автомобіля майже за два мільйони. Його планують придбати для краєзнавчого музею.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Очікувана вартість замовлення становить 1 940 000 гривень.

Такі гроші планують витратити на купівлю дорогої легкової автівки TOYOTA Proace Verso з дизельним двигуном в комплектації SHUTTLE на 8 місць для комунального закладу "Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького" Закарпатської обласної ради.

Він розташований в Ужгороді, Закарпатської області по вул. Капітульна 33. За даними сайту Вікіпедія, у фондах закладу за зберігається близько 120 тис. пам'яток.

Тендер було опубліковано 14 лютого. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 22 лютого 2025 року. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 20 березня 2025 року. Розрахунок проводиться шляхом перерахування вартості поставленого Товару з казначейського рахунку Покупця на банківський pахунок Постачальника (Продавця). Розрахунки здійснюються на протязі 20 робочих днів після отримання Товару на підставі видаткової накладної та рахунку на оплату, Оплата здійснюється в порядку та черговості здійснення оплат органами Державної казначейської служби України.

Що цікаво, відділ культури, туризму та релігій Яготинської міської ради у Київській області планує витратити на автівку RENAULT TRAFIC 850 000 тисяч гривень.

Замовником виступає орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — 31 березня 2025 року.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, що в Дніпрі, де раніше оголосили тендер на придбання прапорів на пів мільйона, тепер хочуть витратити понад 50 мільйонів на ремонт комунального закладу культури. Це викликає великі сумніви, що саме на це варто витрачати такі кошти зараз, коли фронт наближається до Дніпропетровщини.