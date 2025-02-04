У Дніпрі посеред війни витратять майже пів мільйона грн на прапори (тендер)

Всього планується купити 612 прапорів

Влада окупованого Вугледару закупила сувенірної продукції на "кругленьку" суму, а Дніпропетровська міськрада хоче витратити 430 тисяч гривень на прапори. Оголошено відповідний тендер.

Інформацію про це інформацію було опубліковано в електронній системі державних закупівель. Приймання пропозицій за цим тендером триває до 11 лютого.

Як йдеться в описі лота, комунальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради хоче придбати 612 прапорів на суму 430 000 гривень. Їх має бути поставлено до кінця поточного року.

Варто зазначити, що українські держпідприємства не вперше дивують дивними закупівлями під час війни. Так, приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" вирішило витратити чималі кошти на туалетний папір та носовички. На третій рік повномасштабної війни компанія оголосила тендер на засоби гігієни на суму понад два мільйони.

Також "Телеграф" розповідав, що у Чернігівській області оголосили цікавий тендер на понад 100 тисяч грн. Міська рада хоче витрати ці кошти на покупку засобів гігієни та презервативів.