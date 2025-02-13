Сотні тисяч гривень на книги: у Кривому розі оголосили тендер

Міський музей Кривого Рогу оголосив тендер на створення "Книги пам’яті загиблих воїнів"

Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради має намір витратити значну суму на виготовлення "Книги пам’яті воїнів Кривого Рогу загиблих за Україну".

Відповідний тендер опубліковано на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Очікувана вартість замовлення становить 472 900,00 грн з ПДВ.

Ця книга має стати символом шани та вдячності полеглим воїнам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Вона буде містити біографічні дані, фотографії та розповіді про кожного героя, що загинув у боротьбі за свободу нашої країни.

Проєкт "Книга пам’яті воїнів Кривого Рогу" має на меті зберегти пам’ять про героїв для майбутніх поколінь, нагадуючи про їхню мужність та жертовність. Книга стане важливим історичним документом, який дозволить зберегти спогади про героїчні вчинки наших співвітчизників.

Кінцевий термін виготовлення книги згідно з тендерною документацією — до 31 грудня 2025 року включно.

Цей проєкт є важливим кроком у збереженні пам’яті про героїв, які віддали своє життя за Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі хочуть витратити сотні тисяч на головні убори для поліції під час війни.