Схема неймовірного збагачення? Одне з найперспективніших родовищ газу України може опинитися у "потрібних руках" через "Укрнафту"

Публічний конкурс із продажу спеціального дозволу по Олеській ділянці міг би суттєво перекрити надходження до держбюджету

Одне з найперспективніших родовищ сланцевого газу України може опинитися у "потрібних руках" через "Укрнафту" та її виконавчого віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку Дениса Кудіна. Така угода може нечувано збагатити вигодонабувачів за часів, коли Україні як ніколи потрібні власні ресурси.

Про це повідомив політичний експерт та блогер Михайло Шнайдер. Йдеться про Олеську ділянку.

Шнайдер нагадує, що це саме те родовище, на яке у 2014 році було залучено американську компанію Chevron. Про це тоді розповідав в.о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

5 листопада 2013 року між "Шеврон Україна Б.В." та державною компанією ТОВ "Надра Олеська" було підписано угоду про розподіл продукції, за умовами якої Шеврон зобов’язувалась інвестувати на початковому етапі 350 мільйонів доларів. За словами Українських чиновників загальний розмір інвестицій цієї компанії мав скласти близько 10 млрд. дол. у видобуток вуглеводнів в західних регіонах країни.

"Однак щось пішло не так і вже через рік, у грудні 2014 року Компанія Шеврон вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту ", — пише Шнайдер.

При цьому, як зазначає блогер, в доступних джерелах відсутня інформація, на кого Компанія Шеврон здійснила переведення боргу з виконання тих самих інвестиційних зобов’язань. За словами Шнайдера, вони мали б перейти саме на ТОВ "Надра Олеська", яке залишалося стороною договору. В іншому випадку, відсутність інвестора або припинення його зобов’язань лишала би угоду про розподіл продукції будь якого економічного змісту для самої держави.

У серпні 2016 року НАК "Надра України", яка є одноосібним власником ТОВ "Надра Олеська", заявляла про намір провести конкурс на вибір інвестора.

"Проте такий конкурс проведений не був, причини, з яких Міжвідомча комісія відмовилась шукати партнера для ТОВ "Надра Олеська" також залишаються невідомими. І можна було би забути про цю. невдалу спробу держави залучити іноземні інвестиції в розробку родовища сланцевого газу, якби не прояв інтересу чи-то "Укрнафти", чи-то її окремих посадових осіб до цього самого родовища.

У доступі опинився протокол засідання Наглядової ради, на якому заступник директора з розробки родовищ в ПАТ "Укрнафта" Володимир Гришаненко в грудні 2023 року намагався переконати членів Наглядової ради в необхідності викупу у НАК "Надра України" всіх 100% корпоративних прав в ТОВ "Надра Олеська" за 192,378 млн грн.

Привабливість такої угоди він обґрунтовував тим, що ТОВ "Надра Олеська" є одноосібним власником спецдозволу та можливістю сплачувати рентну плату за пільговими ставками: 2% для нафти і конденсату та 1,25 % для газу. Але чомусь в протоколі немає жодної згадки про інвестзобов’зання за цією угодою, та яким чином "Укрнафта" збирається забезпечувати їх виконання", — пише Шнайдер.

Повідомляється, що Наглядова рада "Укрнафти" за результатами того обговорення не погодила таку угоду, однак і не відмовилася від ідеї входження "Укрнафти" до проєкту з розробки Олеської ділянки, відклавши розгляд цього питання.

"Зрозуміло, що "Укрнафта" не здатна виконати інвестзобов’язання за угодою про розподіл продукції, в обмін на які держава узгодила застосування пільгових ставок. В обставинах активного залучення "Укрнафтою" іноземних інвесторів в розробку власних родовищ, прийняття подібних зобов’язань виглядає вкрай дивно. В липні 2024 року виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку в "Укрнафті" Денис Кудін повідомив, що "Укрнафта" отримала від шести компаній заявки на спільну розробку 15 родовищ, при цьому найбільша пропозиція для інвестицій в одне родовище складає $100 млн, а найменша — $7 млн.", — зазначив експерт.

Як відомо, інвесторів в розробку своїх родовищ "Укрнафта" обирає самостійно, без проведення Кабінетом Міністрів України публічного конкурсу, як це передбачено законом. Наразі "Укрнафті" це дозволено, оскільки компанія є 100% власністю держави.

"За усіх цих обставин виникає логічне питання: як при власній фінансовій неспроможності інвестувати у розробку 15 родовищ, де найбільша сума інвестицій складає $100 млн, "Укрнафта" буде здатна проінвестувати 10 млрд. дол. в розробку Олеської ділянки. Можливо, для таких інвестицій "Укрнафта" також шукатиме інвестора на самостійно визначених нею умовах? Якщо — так, це дозволить передати через "Укрнафту" одне з найперспективніших родовищ в Україні в "потрібні руки" із привабливими пільговими ставками: 2% для нафти і конденсату та 1,25 % для газу на 50 (!) років.", — припускає Шнайдер.

На думку Шнайдера, для Дениса Кудіна це нібито може стати можливістю для неймовірного збагачення.

"В той час, коли Україні як ніколи потрібні власні ресурси для покриття витрат на оборону і публічний конкурс з продажу спеціального дозволу по Олеській ділянці проведений Кабміном, міг би істотно перекрити надходження до держбюджету від податків з простих громадян, в "Укрнафті" розігрується свій сценарій поповнення бюджету, проте аж ніяк не державного. Чим закінчиться ця авантюра із діючими особами з "Укрнафти" — покаже час", — підсумував Шнайдер.