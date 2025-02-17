Схема невероятного обогащения? Одно из самых перспективных месторождений газа Украины может оказаться в "нужных руках" через "Укрнафту"

Публичный конкурс по продаже специального разрешения по Олесскому участку мог бы существенно перекрыть поступления в госбюджет

Одно из самых перспективных месторождений сланцевого газа Украины может оказаться в "нужных руках" через "Укрнафту" и её исполнительного вице-президента по вопросам корпоративной стратегии и развития Дениса Кудина. Такая сделка может неслыханно обогатить выгодополучателей во времена, когда Украине как никогда нужны собственные ресурсы.

Об этом сообщил политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер. Речь идет об Олесском участке.

Шнайдер напоминает, что это именно то месторождение, на которое в 2014 году была привлечена американская компания Chevron. Об этом тогда рассказывал и.о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

5 ноября 2013 между "Шеврон Украина Б.В." и государственной компанией ООО "Надра Олеська" было подписано соглашение о разделе продукции, по условиям которого Шеврон обязывался инвестировать на начальном этапе 350 миллионов долларов. По словам украинских чиновников, общий размер инвестиций этой компании должен составить около 10 млрд. дол. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

"Однако, что-то пошло не так и уже через год, в декабре 2014 года Компания Шеврон решила в одностороннем порядке выйти из проекта", — пишет Шнайдер.

При этом, как отмечает блогер, в доступных источниках отсутствует информация, на кого компания Шеврон осуществила перевод долга по выполнению тех же инвестиционных обязательств. По словам Шнайдера, они должны перейти именно на ООО "Надра Олеська", которое оставалось стороной договора. В противном случае отсутствие инвестора или прекращение его обязательств оставляло бы соглашение о распределении продукции любого экономического содержания для самого государства.

В августе 2016 года НАК "Недра Украины", являющаяся единоличным владельцем ООО "Надра Олеська", заявляла о намерении провести конкурс по выбору инвестора.

"Однако такой конкурс проведен не был, причины, по которым Межведомственная комиссия отказалась искать партнера для ООО "Надра Олеська", также остаются неизвестными. И можно было бы забыть об этой неудачной попытке государства привлечь иностранные инвестиции в разработку месторождения сланцевого газа, если бы не проявление интереса "Укрнафты" или ее отдельных должностных лиц к этому же месторождению.

В доступе оказался протокол заседания Наблюдательного совета, на котором заместитель директора по разработке месторождений в ПАО "Укрнафта" Владимир Гришаненко в декабре 2023 года пытался убедить членов Наблюдательного совета в необходимости выкупа у НАК "Недра Украины" всех 100% корпоративных прав у ООО "Надра Олеська" за 192,378 млн грн.

Привлекательность такого соглашения он обосновывал тем, что ООО "Надра Олеська" является единоличным владельцем спецразрешения и возможностью платить рентную плату по льготным ставкам: 2% для нефти и конденсата и 1,25% для газа. Но почему-то в протоколе нет никакого упоминания об инвестобязательствах по этому соглашению, и каким образом "Укрнафта" собирается обеспечивать их выполнение", — пишет Шнайдер.

Сообщается, что Наблюдательный совет "Укрнафты" по результатам того обсуждения не согласовал такое соглашение, однако и не отказался от идеи вхождения "Укрнафты" в проект по разработке Олесского участка, отложив рассмотрение этого вопроса.

"Понятно, что "Укрнафта" не способна выполнить инвестобязательства по соглашению о разделе продукции, в обмен на которые государство согласовало применение льготных ставок. В обстоятельствах активного привлечения "Укрнафтой" иностранных инвесторов в разработку собственных месторождений принятие подобных обязательств выглядит крайне странно. В июле 2024 года исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития в "Укрнафте" Денис Кудин сообщил, что "Укрнафта" получила от шести компаний заявки на совместную разработку 15 месторождений, при этом наибольшее предложение для инвестиций в одно месторождение составляет $100 млн, а наименьшее – $7 млн", — отметин эксперт.

Как известно, инвесторов в разработку своих месторождений "Укрнафта" выбирает самостоятельно, без проведения Кабинетом Министров Украины публичного конкурса, как это предусмотрено законом. В настоящее время "Укрнафте" это разрешено, поскольку компания является 100% собственностью государства.

"При всех этих обстоятельствах возникает логичный вопрос: как при собственной финансовой несостоятельности инвестировать в разработку 15 месторождений, где наибольшая сумма инвестиций составляет $100 млн, "Укрнафта" будет способна проинвестировать 10 млрд. рублей. дол. в разработку Олесского участка. Возможно, для таких инвестиций "Укрнафта" также будет искать инвестора на самостоятельно определенных условиях? Если да, это позволит передать через "Укрнафту" одно из самых перспективных месторождений в Украине в "нужные руки" с привлекательными льготными ставками: 2% для нефти и конденсата и 1,25% для газа на 50 (!) лет. Цена "вхождения" в такой бизнес может быть космической", — предполагает Шнайдер.

По мнению Шнайдера, для Дениса Кудина это якобы может стать возможностью для невероятного обогащения.

"В то время как Украине как никогда нужны собственные ресурсы для покрытия расходов на оборону и публичный конкурс по продаже специального разрешения по Олесскому участку проведенный Кабмином, мог бы существенно перекрыть поступления в госбюджет от налогов с простых граждан, в "Укрнафте" разыгрывается свой сценарий пополнения бюджета, однако отнюдь не государственного. Чем закончится эта авантюра с действующими лицами из "Укрнафты" – покажет время", — подытожил Шнайдер.