Паспорт без додаткових документів. Хто з чоловіків отримає його за кордоном

Є певна умова, за якої паспорт видадуть без додаткових папірців

Військовозобов'язані чоловіки за кордоном можуть отримати свій паспорт без додаткових документів. Однак це можливо за умови, якщо вони подали всі необхідні папірці для оформлення до 25 квітня 2024 року.

Чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, якщо оформлення відбулось до 25 квітня 2024 року. Про це пояснює Державна еміграційна служба.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів", — сказано в повідомленні.

У службі додали, що вона передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України. Після цього чоловіки автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що в Україні було продовжено воєнний стан та мобілізацію.

Раніше "Телеграф" писав про те, які документи має носити при собі кожен військовозобов'язаних в умовах воєнного стану. Якщо їх зупинять військові ТЦК та СП або поліція, то чоловікам необхідно буде представити ці офіційні папірці.