Паспорт без дополнительных документов. Кто из мужчин получит его за границей

Есть определенное условие, при котором паспорт выдадут без дополнительных бумажек

Военнообязанные мужчины за рубежом могут получить свой паспорт без дополнительных документов. Однако это возможно при условии, если они подали все необходимые бумажки для оформления до 25 апреля 2024 года.

Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить изготовленные паспорта за границей, если оформление прошло до 25 апреля 2024 года. Об этом разъясняет Государственная эмиграционная служба.

"Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов", — сказано в сообщении.

В службе добавили, что она передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины. После этого мужчины автоматически становятся на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что в Украине было продолжено военное положение и мобилизация.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие документы должен носить при себе каждый военнообязанный в условиях военного положения. Если их остановят военные ТЦК и СП или полиция, то мужчинам необходимо будет представить эти официальные бумажки.